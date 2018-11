Suurfestival “We Love the 90-s” kolib Lätti

Euroopa suurim retrofestival «We Love the 90-s» tuleb taas ning sedapuhku hoopis Riias. «We Love the 90-s» 2019 lavale tõelise 90ndate koorekihi. Ajastutruud megatähed annavad kustumatu muusikaelamuse kõigile retromuusika fännidele.

Festivalil esinevate superstaaride nimekirja kuuluvad näiteks Dr Alban ja Haddaway ühisprogrammiga, 2 Unlimited , Snap ! , Ace of Base /Jenny Berggren , Londonbeat ja Real 2 Real . Järgmised artistid avaldatakse kevadel.

Festivali peakorraldaja Sten-Erik Jantsoni sõnul sai otsustatud kolida mitme erineva teguri kokkulangevusel. «Esiteks on Riia üks imeline koht, kus elab pea poole rohkem inimesi kui Tallinnas. Lihtne tulla nii Eestist kui Leedust. Lucavsala saar on ideaalne koht festivali korraldamiseks. Oleme oma partneri Orlando Johniga tagasi Riias, kus kogu 90ndate ürituse kontseptsioon alguse sai ja meil on selle üle ääretult hea meel.»