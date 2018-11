Neiu isa teavitas juhtunust helistades samal päeval politseisse. Hiljem pöördus politsei poole avaldusega ka Ojuland, kes väitis, et neiu isa on talle käevigastuse tekitanud.

«Asjaolude väljaselgitamiseks alustas politsei kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb kehalist väärkohtlemist. Menetluse käigus on politsei teinud kõikvõimalikud menetlustoimingud. Kogutud tõendid kinnitavad, et kahe inimese vahel toimus emotsionaalne sõnavahetus,» selgitas kriminaalasja kohtueelse menetluse juht, Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Maksim Kink.

«Koerte omanik käis pärast juhtunut arstlikul läbivaatusel raviasutuses, kuid EMO-st saadud dokumendid ei kinnita ühiselt seda, et koerte omanikule oleks tervisekahjustus tekitatud. Samuti ei leidnud kinnitust väide füüsilise kokkupuute kohta. Olemasolevatest andmetest lähtuvalt saame kindlalt väita ainult seda, et koerte omanik haaras mehe T-särgist kinni ning lõhkus seda. Sellest tulenevalt puudub kriminaalasjas alus meest kehalise väärkohtlemise tekitamises süüdistada,» ütles prokurör.

«Loodan, et edaspidi saadakse võimalikud lahkhelid rahulikumalt ära lahendada. Oleks veel parem, kui osapooled lepivad omavahel ära ning neist saavad sõbralikud külanaabrid,» avaldas prokurör lootust.

Kriminaalasjas kogutud tõenditest tulenevalt andis prokuratuur Põhja prefektuurile loa kriminaalmenetluse lõpetamiseks. Vastav määrus on edastatud vahejuhtumi pooltele. Määrus ei ole veel jõustunud.

Paralleelselt kriminaalmenetlusega alustati ka väärteomenetlust lemmikloomade pidamise nõuete rikkumise suhtes. Selle menetluse eesmärk on selgitada välja, kas Ojuland oleks pidanud tagama selle, et tema koer ei pääse territooriumil vabalt liikuma ega ohustaks teisi inimesi. Väärteomenetlus veel käib, kannatanu on üle kuulatud.