Eurosaadik Tarandi tagumikule antud jalahoobid jõudsid Kreeka meediasse

Seda uudist edastas peamiselt ingliskeelne meedia, kuid see jõudis ka kreekakeelsesse meediasse.

Kreeka veebiväljaande alphafreepress.gr teatel sõnas Tarand sellel sündmusel, et need, kes ei soovi Eestisse sadu tuhadeid pagulasi, peaksid hääletama sotsiaaldemokraatide poolt.

Juhtunu kirjeldus jätkub, et meeleavaldajatele Tarandi etteaste ei meeldinud, nende arvates oli saadik purjus ja ta tuli sinna segadust külvama.

«Tarandi sõnavõtt ärritas kohal olnuid. Ta tõmmati lavalt alla, tõugati pikali ja talle jagati tagumikule jalahoope ning öeldi, et ta on reetur ja joodikust kaabakas,» teatas Kreeka meedia.

ÜRO globaalne ränderaamistik (inglise keeles Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration ehk GCM) on ÜRO õiguslikult mittesiduv raamdokument, mis väljendab liikmesriikide tahet leppida kokku rännet puudutavates üldistes põhimõtetes.