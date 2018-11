Video: saatejuht Piers Morgan asus David Beckhami kaitsele, musitades saatekülalist suule

A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on Nov 26, 2018 at 1:35pm PST

43-aastase Beckhami fännid asusid ta kaitsele, et ka paljud teised staarid ja tavainimesed musitavad oma lapsi suule. Veel lisati, et ründajad muutsid täiesti süütu tegevuse oma kommentaaridega negatiivseks.

Morgan kommenteeris pärast Andre suule musitamist, et see tundus täiesti normaalne. Andre omakorda sõnas, et saatejuhil on pehmed huuled.