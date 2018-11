Helen Adamson solvus: haige jalaga lauljatari haiglaskäik lõppes trahviga

31-aastane Adamson käis ortopeedi vastuvõtul ning parkis auto invaliidikohale, et lihtsama vaevaga haiglasse pääseda. «Mul on hetkel isegi karkudega lühema maa kõndimine vaevaline,» kirjutas lauljatar Facebookis ning selgitas, et peab oma haiget põlve iga kümne meetri tagant puhkama.

Kuna Võrust pärit lauljataril vastavat parkimisluba polnud, tehti talle seadusrikkumise eest trahvi. Kuigi Adamson oli igati teadlik, et käitus seadusvastaselt, ning oli parkides võimaliku trahviga ka arvestanud, üllatas teda parkimiskontrolöri suhtumine. Adamsoni sõnul öeldi talle, et ta oleks võinud oma auto jätta umbes 50 meetri kaugusel olnud parklasse, kuna see olevat peaaegu sama lähedal.

Ebameeldiva kohtlemise osaliseks saanud lauljataril tekkis küsimus, kas ebainimlik suhtumine on üks parkimiskontrolöride tööülesannetest. «Kui mu jalad oleksid terved, läbiksin selle maa suurima rõõmuga, aga hetkel, kui iga samm on valus ja ebamugav, võttis tema kommentaar mind sõnatuks,» kommenteeris Adamson.

Lauljatari hämmastas ka info, et Eestis ei väljastata ajutisi invakaarte. «Ma arvasin, et selline lahendus on olemas, sest ilmselgelt on see vajalik. Ma ei kujuta ette, mida teevad inimesed, kes peavad karke kasutama mitu kuud, olles sealjuures võimelised autot juhtima,» mõtiskles ta.

Adamson väitis, et varem ta oma autot invaliidikohale jätnud pole, samuti ei tunne ta, et oleks seekord valesti käitunud. «Seaduse silmis ongi kõik õige, aga mind kurvastas inimlikkuse puudumine. Ma ei taha mõelda, et see peakski olema normaalsus,» võttis lauljatar sündmuse kokku.