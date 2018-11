Soomlane ei saanud kell 8.30 osta rummišokolaadi, kuna alkoholi tohib müüa alates kell 9.00

44-aastase Kaitaneni ostude seas oli ka karpe, milles olid rummi sisaldavad šokolaadikommid, edastab iltasanomat.fi.

«Plaanisin nii, et ostan kommikarbid korraga ära, kuid mind tabas üllatus. Osa karpe jäi ostmata, kuna kommides oli rummi,» lausus soomlane.

Rumm. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

Kui ta läks rohkem kui 30 kommikarbiga kassasse, et nende eest maksta, teatas müüja, et osasid karpe ta ei saa osta, kuna kell ei ole veel 9.00.

«Müüja selgitas siis, et osades kommides on rummi. Tegemist on alkoholiga ja nad ei saa müüa alkoholi ajavahemikul 21.00 – 9.00. Ma ei oleks arvanud, et ka kommid selle seaduse alla käivad. Müüja käitus professionaalselt ja viisakalt, kui mulle seda selgitas,» jätkas soomlane.

Ta lisas, et tema arvates on neis šokolaadikommides nii vähe rummi, et sellest ei jää purju.

«See on naeruväärne, et ka rummi sisaldavad šokolaadikommid käivad alkoholimüügi seaduse alla. Arvan, et kella 8.30 ajal rummišokolaadi müümine ei tekitas kellelegi joobes olekut,» jätkas Prisma klient.

Šokolaadikommid FOTO: Pexels / CC0 Licence

Kaitaneni teatel ei olnud tal aega kella 9.00 oodata ja ta vahetas rummišokolaadi tavalise šokolaadi vastu.

Ta rääkis juhtunust kolleegidele, kes samuti pidasid rummi sisaldava šokolaadi müügikeeldu enne kella 9.00 kummaliseks.

Kotkas asuva Prisma esindaja teatel allusid nad alkoholimüügi seadusele, mis sätestab, et alkoholi ei tohi müüa õhtul kella 21.00-st kuni hommikul 9.00-ni. Samuti ei tohi alkoholi ega alkoholi sisaldavaid tooteid müüa alaealistele.

Soomes Espoos asuv Prisma. Pilt on illustreeriv FOTO: Lehtikuva / Reuters/Scanpix