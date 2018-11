Pildid: paavsti audientsi staariks sai väike tumm poiss

Poisile pakkus eriti huvi mehe käes olnud hellebard. Poiss sikutas nii mehe vormi kui katsus hellebardi, nagu tahtes teha kindlaks, kas need on päris. Šveitsi kaardiväelasel oli raske tõsiseks jääda ja ta turtsatas korraks.

Ema selgitas paavstile, et ta poeg on tumm ja nad on pärit Argentinast.

Franciscus oli sõnanud emale, et see poiss vist ei püsi pudeliski paigal ja las ta mängib seal.

Franciscus sõnas hiljem ajakirjanikele, et see poiss näitas, kuidas olla vaba.

«See laps ei oska rääkida, kuid ta suudab end väljendada paremini kui paljud meist. Ta on vaba ja ei allu reeglitele. See pani mind mõtlema, kas ka meie oleme vabad. Kas me julgeme jumala ees vabad olla? Peaksime olema samasugused nagu see väike poiss, tundma end vabadena. Palvetan, et jumal annaks talle siiski rääkimisoskuse,» sõnas paavst.