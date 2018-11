VIDEO «Troonide mängus» mänginud Taani filmistaar: ära püüa olla kuulus, sest sel pole midagi tegemist näitlemisega

Dar Salim väisab Tallinnas Pimedate Ööde Festivali, sest just Eestis toimuval filmifestivalil maailmaesilinastus film «Kuni me kukume». Elu24 uuris näitleja käest, mida võivad filmisõbrad sellest filmist oodata? «See on nagu armastuslugu, aga mitte tavaline armastuslugu,» sõnas ta.

Lisades: «See on tõsisemal toonil, sest filmis kaotab paar oma lapse ning see keskendubki sellele, kuidas nad vaatamata juhtunule siiski armatust ja lootust hoida püüavad ning mis tegelikult lapsega juhtus.»

Elu24 palus ka, et näitleja annaks ühe hea põhjuse, miks inimesed peaksid tema filmi vaatama minema? «See on teistmoodi film, see ei järgi tavalisi valemeid, mis on küll meelelahutustlikud, aga sa tead juba ette, mis juhtuma hakkab. See film on seetõttu teistest erinev,» sõnas ta.

Kuidas oli kõnealust filmi teha, mis oli näitleja jaoks kõige keerulisem? «See oli kohutav, väga raske!» sõnas Salim esiti. «Režissöör on eriline inimene, talle meeldib teha mitmeid duubleid ja tal on enda töötamismeetod, mis võib olla väga ärritav, aga see pakub üllatusi ja erilisi hetki näitlejate vahel,» lisas näitleja.

Dar Salim tegi kaasa ka «Troonide mängu» esimeses hooajas, mängides seal Qotho tegelaskuju. Elu24 uuris ka, mida on mehel maailmakuulsa telesaate kohta öelda?

««Troonide mäng» oli nii palju aastaid tagasi. Mina olin esimeses hooajas, enne kui keegi teadiski, mis sellest kõigest välja tuleb. See oli minu jaoks lihtsalt järjekordne sari,» sõnas ta, kinnitades, et kogemus oli väga tore ning kõik kaasnäitlejad olid samuti vahvad.

Kuna «Troonide mängu» puhul on ennegi tegelaskujusid surnust üles ärganud, uuris Elu24 ka, kas sama saatus võiks oodata ka Salimi mängitud karakterit? «Ma ei usu, et ma enam «Troonide mängu» naasen,» jäi ta resoluutseks.

Kuidas on lood kuulsusega, kas Dar Salim peab end Taanis kuulsaks näitlejaks? «See on väga kelmikas küsimus. Ma ei saa sellele küsimusele ise vastata,» naeris ta.

Salim rääkis hoopis, mis on parim asi näitlejaks olemise juures. «Ma arvan, et parim asi on see, et sa saad iga kord otsast alata.»

«Iga kord, kui sa oled võttel, kõik, kes võttel on, olgu selleks režissöör või runner, nad kõik tahavad seal olla. Kõik on selle osas kirglikud, mida nad teevad, keegi ei hängi seal niisama ja ei oota oma puhkust,» rääkis näitleja.

Kuidas on lood raskustega, mis näitlejatööga kaasas käivad? «Kõikjal esineb raskusi, aga kui sa hakkad keskenduma vaid halbadele asjadele, siis võidki kõige üle kaeblema jääda.»

Lisaks on Salimi sõnul tema töös nii palju positiivseid aspekte, mis kaaluvad negatiivse üle, seega pole tema puhul mõtet halbadest asjadest rääkidagi.

Millised on Salimi karjäärialased unistused? «Ma elan oma unistuse elu, kui aus olla. Ma isegi ei teadnud, et see on mu unistus, aga mul on vedanud, et saan mängida peaosades, saan pakkumisi Saksamaalt ja USAst, erinevatest kohtadest. Saan ise valida, millistes projektides soovin koos heade inimesega koos töötada.»

Ka uuris Elu24, milline on mehe nõuanne noortele näitlejatele, kes tahavad filmitööstuses kuulsaks ja edukaks saada? «Minu nõuanne on, et ära püüa olla kuulus, sest sel pole midagi tegemist näitlemisega,» sõnas ta.

«Püüa olla hea näitleja, tunne oma ala - kuulsus lihtsalt kaasneb selle tööga, mis on tore ja lõbus, aga see on täiesti teine asi. Kui sa tahad olla näitleja, õpi näitlemist või vali mõni käsikiri, sa võid internetist allalaadida oma lemmikfilmide käsikirjad ja istu koos teiste näitlejatega maha ning proovige stseene läbi mängida.»

«Vaata, kas sinus olemas see, mis vaja ja kui sinus on see talent, või kuidas te seda nimetada tahate, siis näe selle arendamise kallal vaeva, sest inimesed, kes läbi löövad, on need inimesed, kes näevad ka vaeva.»