Väide: Meghan Markle pani enne oma pulma hertsoginna Catherine’i pisaraid valama

«Ta oli äsja sünnitanud oma kolmanda lapse, prints Louis'. Ta oli väga tundlik ja oletatavalt ütles Meghan talle midagi solvavat. Võimalik, et ta ütles midagi Catherine’i kehakaalu ja välimuse kohta,» teatas allikas.

Solvangu põhjus ei ole teada, kuid Sussexi hertsoginna Meghan on oma väljaütlemistes üsna sirgjooneline. Kui talle midagi ei meeldi või silma jääb, siis ta ütleb seda säästmata kaaslaste tundeid.

«Catherine ja Meghan on väga erinevad, neil ei ole peaagu mitte midagi ühist. Catherine on traditsiooniliste väärtuste austaja ja tulevase kuningannana ta teab oma kohta. Meghan seevastu on vabam ja valjuhäälsem, ta eirab ja üritab muuta kuningliku pere reegleid,» teatas allikas.