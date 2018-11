Sul pole jõuludeks kinki? Oksjonilt saad saapa, mis olevat Tarandi tagumikule matsu andnud

Oksjonikeskkonda osta.ee eile ilmunud kuulutuses on kirjas, et parema jala saapa võib 999 euro eest ka kohe ära osta.

«Muidu on see Hea Saabas palju käinud ja palju näinud, aga rohkem tagumikke ta pole näinud! Oksjonil on ainult parema jala saabas, just see mis puutus Eurosaadiku Indrek Tarandi istmiku osa. Kallid inimesed, tehke julgesti oma pakkumine, sest kunagi võib seista see Saabas klaasvitriini taga ja omada kosmilist väärtust!» reklaamitakse müügikuulutuses.