Marsi robotmaanduri fotod tõid lisaks rõõmule kaasa ka irvitamise: kas Marss on tegelikult šokolaadiga piimakokteil?

Kaks esimest fotot Punase planeedi pinnast tekitasid sotsiaalmeedias nii rõõmu kui tõid kaasa naljakommentaarid.

NASA avaldas Twitteris InSighti tehtud fotod, mille kohta kommenteeriti, et see ei saa küll Punase planeedi pind olla, pigem meenutab see šokolaadiga piimakokteili või siis linnu muna.

Šokolaadiga piimakokteil FOTO: twitter.com

Linnu muna FOTO: twitter.com

Veel öeldi, et Marsil on oma tedretähnid või on selle pinnal hoopis mingi pruun jook, näiteks õlu.

Tedretähnid FOTO: twitter.com

Oli viiteid filmile «Marslane», kus Matt Damon astronaudi rollis kasvatas Marsil kartuleid. Kommenteerijate arvates tegi sond pildi, Marsi pinnal kasvavatest kartulitest.

Matt Damon filmis «Marslane» FOTO: Aidan Monaghan / AP/Scanpix

Kartulid. Sotsiaalmeedia kasutajad viitasid Matt Damoni astronaudirollile filmis «Marslane», kus ta kartuleid kasvatas FOTO: twitter.com

Veel viidati Põhja-Sentineli saarele, kus novembri keskel kaotas elu ameeriklasest misjonär John Allen Chau. Irvitajate arvates on sondi pildil selle saare rand, mille liivasse on peitunud pärismaalased.

Töödeldud pilt InSight sondi fotost, millel on lisatud pärismaalase kuju FOTO: twitter.com

NASA Marsi eksperdid teatasid, et sondi saadetud fotod on hägused, kuna maandumisel sattus kaameraläätsele liiva. Veel selgitati, et sond maandus tasasele pinnale, mis asub Marsi Elysium Planitia osas. Sondi eesmärgiks on uurida selle planeedi pinnast.

USA kosmoseagentuuri NASA InSight maandur Marsil FOTO: EPA/Scanpix

Sotsiaalmeedias on palju arvamusi selle kohta, mida Marsil leiduda võib. Vandenõuteoreetikud ja ufokütid leiavad sageli objekte, mis nende arvates meenutavad meie planeedil leiduvat. Näiteks on nende arvates seal püramiide, tuntud kujusid, hävinenud linnad, «Star Wars» (Tähesõjad) tegelased, USA endise presidendi Barack Obama ja kosmoseärimehe Elon Muski kujud, kuid ka hiigelsisalikud.

NASA teadlased ja insenerid hüppasid rõõmust, kui sond InSight Marsile jõudis, sest selliste maandumiste puhul ei saa olla 100 protsenti kindel, et kõik õnnestub.

NASA insenerid ja teadlased rõõmustamas maanduri InSight eduka maandumise puhul Marsile FOTO: AL SEIB / AFP/Scanpix

«Hoidsime sõna otseses mõttes 6,5 minutit hinge kinni ja olime hiirvaiksed, et kas ikka õnnestub. Kõik õnnestus ja meie emotsioonid pääsesid valla,» kirjeldas üks insener.