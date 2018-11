Nunnumeeter põhjas! Klaudia Tiitsmaa jagab sotsmeediaga elu ilusaid valikuid

Klaudia jagas Instagramis imearmsaid pilte elus teha tulevatest valikutest, milleks on ka laps. Samuti jagab ta oma kontol lapsevanemaks olemise igapäevaelu.

«Lapsevanemaks olemisel tuleb enamus tegemisi ja toimetusi üsna ruttu ümber hinnata. Ei ole sugugi tavaline, et kui filmi peale panen, siis samal päeval saan ka sellega lõpule. Oh eii... seda filmi saab veel hea mitu päeva vaadata. Nagu sarja vaataks,» kirjutab Klaudia Instagramis mõni päev tagasi pandud pildi all.