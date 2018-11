Veganid tegid pulli: aktivistid sundisid liharestorani külastajaid surevate lehmade häälitsusi kuulama

Aktsioonis osalenud aktivistid kuuluvad protestigruppi Direct Action Everywhere, mis on varem sihikule võtnud nii restorane kui toidupoode, kus lihatooteid müüakse. Grupp loodi 2013. aastal Ameerikas, kuid on nüüdseks kogunud hulga liikmeid ka brittide seas.

Grupi esindaja sõnul ei saa inimesed enam kõrvale hiilida valust ja kannatustest, mida põhjustame. «Ajal, mil kogu maailm kannatab ulatuslike keskkonnaprobleemide all, mille on suuresti põhjustanud meie jätkusuutmatud ja ebaeetilised toitumisharjumused, on oluline, et jätaksime isekuse kõrvale ja aktsepteeriksime, et oleme kõik ühendatud, me kõik oleme loomad,» ütles esindaja.