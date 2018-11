Vene meedia: Uku Suvistel on olemas kõik, et laulukonkurss võita

Vene uudistesait Teleprogramma.pro on teinud tänavuse hooaja osalejatest ülevaate ning valinud seejuures neli favoriiti. Nimelt jagatakse saates võistlejad nelja tiimi: iga kohtunik võtab oma tiiva alla esialgu 12 osalejat. Kuna Uku võlus Ukraina poplauljatari Ani Loraki südame, võistleb meie hõbekõri just tema tiimis.

Mainitud uudistesaidi ajakirjanik on valinud igast tiimist parima ja Loraki lemmikute seast peab ta just Ukut suurimaks võidusoosikuks. «Tal on olemas kõik, mida mehel vaja läheb, et saade võita, eelkõige ilus välimus. Enamik naisi hääletavad tema poolt!» kirjutati väljaandes. Loodetavasti peab Vene meedia prognoos paika.