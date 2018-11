Mel B väidab, et ta ei tea, kui vana Geri Horner päriselt on

Pärast seda, kui Mel B paljastas, et Spice Girls läheb uuesti tuurile ning väitis ekslikult, et bänd kutsuti prints Harry ja Meghan Markle'i pulma, tuli lauljanna avalikuks uue müsteeriumiga, vahendas Mel B.

Vaatamata sellele, et 43-aastane lauljanna on Geriga viimased kaks kümnendit lähedased sõbrad olnud, sõnas Mel B, et «Sporty Spice» on tegelikult vanem, kui tema 46. eluaastat passis väidab.

Mel B rääkis: «Asi on selles, et Geri on oma vanust varjanud enamus aega, mil ta Spice Girlis oli. Ja kui ma sellele mõtlema hakkan, siis ma ei tea, kui vana Geri päriselt on.»

Raske öelda, kas siin pildi peal on 46-aastane Geri Horner või mitte. FOTO: David Mirzoeff / PA Wire/PA Images

«Sellest sai korduv nali. Ma olen kindel, et võib-olla ta minevikus valetas selle kohta. Ma ei usu, et keegi tegelikult teab, kui vana ta on,» lisas laulja. Mel B ütles, et isegi, kui tema vanust guugeldada, siis ei tule välja õige number, kuna Geri ei ole neile andnud õiget infot.

See avaldus tuli vaid mõned tunnid pärast seda, kui Mel B sõnas Emma Buntoni jutusaates, et Geri suu haiseb.

Naine promob praegu oma uut raamatut «Brutally Honest», paljastades ka, et ta lasi kirurgiliselt eemaldada oma eksabikaasa Stephen Belafonte soovitatud tätoveeringu ja hoiab seda nüüd klaaspurgi sees.