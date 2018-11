Pedofiilias süüdistatud laulja Cliff Richard: pigem laseksin kümme ahistajat vabaks kui ühel süütul kinni istuda

78-aastane muusik Cliff Richard rääkis saates «Loose Women», kuidas ta on pärast alusetuid ahistamissüüdistusi eluga edasi läinud. Menukat lauljat tabas 2014. aastal šokk, kui teda süüdistati alaealise poisi seksuaalses väärkohtlemises, mis olevat aset leidnud kolm kümnendit varem.

Richardi kodu otsiti toona läbi ning järgnes uurimine, mille tulemusel lükati muusiku vastu esitatud süüdistused ümber. BBC anti sündmuste ülepingutatud ja kallutatud kajastuse eest kohtusse ning mitu aastat kestnud menetluse kulude katmiseks läks uudistejaamal üle 2 miljoni euro. Kuigi Richard väljus kohtust puhta poisina, sai mehe maine siiski jäädavalt kahjustada.

Nüüd on veteranmuusik aga jälle tule all, kuna tsiteeris telesaates kohtunik William Blackstone'i mõtet, mille kohaselt eelistaks ta pigem kümne ahistaja pääsemist kui ühe süütu mehe karistamist. «Valesüüdistuse saanud inimesi pole paar tükki, meid on terve armee,» ütles Richard saates ning rääkis, et on paljudelt sarnase saatusega meestelt kirju saanud.

Muusiku arvates on viga seadustes. «Mõni valesüüdistuse saanud inimene on pidanud kaks aastat kinni istuma. Kui me seadusi ei muuda, läheb samamoodi edasi,» arvas mees. Laulja viitas tuntud «Blackstone'i suhtarvule», mille tõepära üle on aastaid vaieldud. Nimelt oli 18. sajandil elanud kohtuniku arvates olulisem kaitsta süütuid kui karistada süüd.

Tänapäeva kontekstis on Richardi väljaütlemine aga šokeeriv ning ajanud vihale paljud saate fännid, kes panevad imeks, et naissaatejuhid mehe repliigi peale vaikides noogutasid. Samuti sai muusik vastuolulise mõtte peale stuudiopublikult aplausi.

Vaata videost, mida muusik telesaates veel rääkis:

Cliff Richard on kuulsaks laulnud paljud Eestiski tuntud palad, näiteks «Kikilips» (originaalis «Lucky Lips»), «Las jääda kõik, mis hea» («Power to All Our Friends») ja «Saatanlik naine» («Devil Woman»).