Kriis India saarel süveneb: misjonäri maha löönud metslased lõid tagasi kopteriga kohale lennanud rannavalve

27-aastase Chau eesmärgiks oli selles «saatana viimases kantsis» elavad metslased ristiusku pöörata, teatab independent.co.uk.

John Allen Chau FOTO: SOCIAL MEDIA / REUTERS/Scanpix

Andamani saarestiku, mille hulka kuulub ka Põhja-Sentineli saar, kalurid aitasid Chaul ohtlikule saarele jõuda. Nad nägid, kuidas kohalikud ameeriklast noolte ja vibudega ründasid, Chau üritas end veekindla piibliga kaitsta. Alguses see õnnestus, kuid teisel korral enam mitte.

Kalurite teatel sai Chau surma, kohalikud panid köie ümber ta kaela ja vedasid teda mööda randa, siis aga kadusid koos ameeriklasega metsa.

India politse ja rannavalve saatsid Põhja-Sentineli saare juurde helikopteri, et uurida, kus välismaalase surnukeha olla võib. Kohalikud ründasid neid, kasutades vibusid ja nooli ning võimuesindajad ei saanud saarele maanduda.

Chau pere kirjutas sotsiaalmeedias, et nad andestavad Johni tapjatele ja paluvad nende poega aidanud kalurid vanglast vabastada. Kuid nad tahavad surnukeha saada, et saaksid talle korraliku matuse korraldada.

India võimud teatasid perele, et nad teevad veel pingutusi Chau surnukeha leidmiseks, kuid kuna saarele minek on ohtlik, siis on seda keeruline leida ja ära tuua.

Politseinikud ja rannavalve esindajad tegid pärast kopteriga üritamist mitu katset ka paatidega, kuid jälle neil olid vastas agressiivsed kohalikud, kes vibude, noolte ja odadega nad tagasi tõrjusid.

Põhja-Sentineli saare põliselanikud sentinelid FOTO: Youtube

«Põhja-Sentineli saare elanikud on kaitse all, me ei saa lihtsalt sinna minna, olla agressiivsed ja kasutada relvi. Me ei soovi neid kahjustada, neil on õigus end kaitsta. See on maailmas vist ainus paik, kus nooled tegid helikopterile ja rannavalvepaatidele ära,» selgitas Andamani saarestiku politseijuht Dependera Pathak.

Pathak lisas, et koos antropoloogide ja põlishõimu uurijatega üritavad nad leida viise, kuidas sentinelastega kontakti luua ja nende usaldust võita.

Põlishõimude kaitseorganisatsiooni Survival International soovitab India politseil loobuda Põhja-Sentineli saarele minemisest ja Chau surnukeha otsimisest.

«Kui India politsei ja rannavalve jätkab üritamist, siis tekib suur oht, et nad pääsevad saarele, viies sinna mõne haiguse, mis on põliselanikele väga ohtlik. Kohalikud võivad nakatuda ja välja surra. Chau läks sinna vabatahtlikult ja ta surnukeha peaks sinna jääma. Saareelanikud tuleks rahule jätta,» lausus selle organisatsiooni juht Stephen Corry.

Corry viitas ka Chau viimasele kirjale, milles teatas, et tahab Põhja-Sentineli saare elanikud ristiusku pöörata ning vanemad ei peaks kurvastama, kui ta seal hukub. Ta on arvestanud, et tegemist on agressiivse hõimuga.

«Te võite mind hulluks pidada, kuid tunnen, et minu kohus ja eesmärk on need inimesed kristlasteks teha. Ma ei taha surra, kuid kui suren, siis asja eest. Minu surnukeha võib saarele jääda,» teatas mees oma viimases Facebooki postituses.

John Allen Chau (paremal) koos jalgpallurist sõbra Casey Prince'iga selle aasta alguses Lõuna-Aafrikas Kaplinnas FOTO: Sarah Prince / AP/Scanpix

Politsei sõnul on Põhja-Sentineli saarel ka kahe Andamani kaluri jäänused. Need mehed sattusid selle saare juurde 2006, nad tapeti kohalike poolt. Nende surnukehad pandi hernehirmutisteks, et nende abil kaitsta nii oma põldu kui hoiatada saarele tungijaid, et nendega võib sama juhtuda.

Arvatavalt matsid sentinelid hiljem need kaks meest, nende matmispaik on teadmata.

India politsei teatel uuritakse Chau juhtumit kui mõrva.

Indias asuva USA konsulaadi teatel tehakse India võimudega koostööd, et USA kodaniku surnukeha Põhja-Sentineli saarelt kätte saada.

India kaitsealuse Põhja-Sentineli saare põliselanikud sentinelid, keda on erinevatel hinnangutel 40 - 500, on kütid ja korilased. Nad on elanud aastasadu isolatsioonis, olles agressiivsed saarele tulla üritanud võõraste vastu. Põhja-Sentineli saarele pääseb vaid India eriloaga.