Endine Miss Moskva hakkas moslemiks ja abiellus endast kaks korda vanema kuningaga

25-aastane Oksana Voevodina on oma abikaasast 24 aastat noorem. Kuningas on troonil aastast 2016. Veovodina abiellus Malaisia monarhiga küllusliku pulmapeo ajal Moskvas, kirjutas The Sun. 49-aastane kuningas kandis traditsioonilist Malaisia rahvariietust ja pruudil oli seljas klassikaline valge pulmakleit. Vastuvõtt oli alkoholivaba ning toit halal.

Enne kuningaperre abiellumist sõnas naine: «Kui ma olin noorem, siis ma olin väikest viisi bandiit. Mulle meeldisid rulatajad, ratturid, BMX-iga sõitjad, mehed, kes osalesid võistlustel.»

Kuid hiljem oli Oksana jutt teine. «Ma arvan, et mees peaks olema perepea ja ei tohiks naisest vähem teenida,» ütles ta.

Oksana varasema elu kohta pole teada muud, kui see, et ta võitis kolm aastat tagasi Miss Moskva krooni. Ei ole teada, kuidas paar kohtus, või kas naine on enne abielus olnud. Arsti tütar Voevodina oli 2015. aastal tiitlit võites 22. aastane.

Endine Miss Moskva Oksana Voevodina hakkas moslemiks ning on nüüd Malaisia kuninganna FOTO: Facebook

Naise isa on Andrei Gorbatenko, kes töötab ortopeedilise kirurgina Rostovis, ja on hilistes 50. Seega ikka vanem kui tema noore tütre abikaasa. Piltidel on näha, kuidas isa oma tütart kallistab, kui nad on paadiga Kremli lähedal Moskva jõel.

Oksana sõnas, et ta taipas alles ülikoolis olles kui võimas «relv» tema välimus on.

Ta sõnas: «Ma olin oma klassis kõige pikem ja peenem. Ja see valmistas mulle muret. Alles ülikoolis sain ma aru, et see on minu kõige tugevam külg. Noored kutid hakkasid mulle rohkem tähelepanu pöörama ja ma sain aru, et nad vaatavad mind rohkem kui paksukesi või mitte nii pikki tüdrukuid.»

Oksana ema osales sarnaselt tütrele samuti iludusvõistlusel. See oli varajastel 1990ndatel Penzas, natuke pärast nõukogude liidu kokkuvarisemist.

Malaisia riigipea sai oma hariduse Oakhami koolis Inglismaal ja omandas kõrghariduse Püha George'i kolledžis, mis kuulub Oxfordi ülikooli juurde. Hiljem käis ta Londonis asuvas Euroopa ärikoolis. Muhammad V-da pärija on praegu tema noorem vend Tengku Muhammad Faiz Petra.