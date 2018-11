Saame tuttavaks: Ameerika vutitähe tüdruksõber on tõeliselt kuum tükk

39-aastane väravavaht Tim Howard on kinni püüdnud kümme aastat noorema näitleja ja modelli südame. Nora Segura sündis Rootsis Stockholmis ning kolis Ameerikasse, et saada filmistaariks, vahendas The Sun. Vahepeal pani kaunitar veel jala maha Hispaanias Marbellal, Londonis ja Pariisis, kus sai tööd pesu- ja bikiinimodellina.

See pole mingi ime, kuna kaunitar näitab oma kadestusväärsest keha pidevalt ka sotsiaalmeedias 312 000 jälgija ees. Kuigi Instagrami reeglistlik on paljastuse osas üsna range, on Segural õnnestunud siiani nõuetest mööda hiilida, postitades fotosid, kus jätab strateegilised piirkonnad väga napilt pildilt välja.

USA väravavaht Tim Howard semmib imekauni näitsikuga. FOTO: SCANPIX

Iseennast kutsub Nora hipitüdrukuks. Ta on tõeliselt vabameelne ning kasvanud üles alternatiivmeditsiini praktiseerivate vanematega. Kaunitari isa on budist ning just tema eeskujul on Nora õppinud elama rõõmsat, muretut elu, samas kahjustamata oma keha ja mõistust. «Ma usun lõbutsemisse ja oma unistuste poole püüdlemisse,» on näitlejahakatis öelnud.

Näitlemist õppis Segura prestiižikas Lee Strasbergi teatriinstituudis, kust said põhja alla ka Dustin Hoffman, Al Pacino ja Marilyn Monroe. Senikaua kui näitlejakarjäär pole veel jalgu alla saanud, osaleb näitsik reklaamides. Vabal ajal meeldib talle kokata ja trenni teha – Nora sotsiaalmeediast leiab ka selleteemalisi pilte.

Kaunitar kõneleb nelja keelt: inglise, rootsi, hispaania ja prantsuse. Kui aega seksikate piltide kõrvalt üle jääb, käib naine jalutamas oma prantsuse buldogi Duktiga. Ta on tõeline loomaarmastaja ning võitleb loomade õiguste eest. Samuti kõneleb ta naistevastase koduvägivalla vastu.

Kõlab nagu perfektne naine!