Eesti Laulul osalevad artistid peavad ületama veel ühe tõkke

Eesti Laulu korraldajate sõnul esitati selline tingimus, et laulude avaldamine uues formaadis oleks veel ägedam, nauditavam ja erilisem, vahendas Menu .

Kui enamik artiste tegi video oma lauludele ise, aitasid mõne video tegemisel ka BFMi tudengid. Kuna nädal video tegemiseks on lühike aeg, siis on artistidel on võimalus hiljem muusikavideod välja vahetada.