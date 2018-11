Eksklusiivse sametise häälega Katie Melua loob järgmisel suvel Haapsalus romantilise õhkkonna

Gruusia juurtega Katie Melua tõusis maailma muusikaareenil jõudsalt esile oma teise albumiga «Piece by Piece», mille suurhitiks kujunes «Nine Million Bicycles», mis oma stiiliga oli toona üks teedrajavamaid jazzi, bluesi ja popstiili sulameid. Samalt albumilt pärineb ka Melua teine märgiline lugu «Just Like Heaven». Katie Melua on väga menukas artist müügitabelites – 2004. ja 2005. aastal juhtis ta Suurbritannia enim müüdud naisartistide edetabelit.

Chris de Burghi vaieldamatuteks hittlugudeks on 1986. aastal ilmunud superballaad „The Lady in Red» ja 1988. aasta «Missing You». Juba 1970ndatel alustatud karjäär ei näita vaibumismärke – Chris de Burgh on endiselt balladide suurkuju muusikas, mille tõestuseks on edukad kontserttuurid ja kuldvaramu laulu «The Lady in Red» 45 miljonit müüdud koopiat. Chris de Burghi viimane tuur Euroopas läks igal pool täissaalidele.