Mis Tarand, mis EKRE? Vaadake, kuidas Jordaania poliitikud laua tükkideks rebivad või kuidas Ukraina parlamendist saab „kaklusklubi“!

Nemtsovil oli käes ajakiri Playboy, milles oli Žirinovskiga tehtud intervjuu ning ta tegi ettepaneku rääkida süüfilisest. Nemtsov sõnas, et artikli kohaselt on Žirinovskil süüfilis. Žironovski vastas, et tal ei ole süüfilist, vaid Nemtsovi hallatavas Nižni Novgorodis levib see suguhaigus. Nemtsov jätkas, et Žirinovski peaks avaldama, kuidas on nende 200 naisega, kellega ta seksis. Žirinovski vastas selle peale, et tegemist on ajakirjanike väljamõeldisega, kuid Nemtsov ei jätnud pilkamist ja teatas, et selle haiguse raviumiseks on vaja vaid kahte süsti. Žirinovski kees siis vihast ja sõnas, et kuidas Nemtsov julgeb midagi sellist öelda. Ta haaras ta ees laual olnud klaasi apelsinimahlaga ja viskas selle Nemtsovile näkku. Nemtsov võttis oma veeklaasi ja viskas vee Žirinovskile. Saatejuht üritas agressiivseks muutunud poliitikuid lahutada.