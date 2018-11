VIDEO Uurivad ajakirjanikud: briti konservatiividele raha annetanud multimiljonär on kaudselt seotud bordelliäriga

Kurioosseks teeb asja see, et need hooned kuuluvad multimiljonärist kinnisvaraärimehele Christopher Moranile, kes on teinud Briti Konservatiivsele parteile suuri rahalisi annetusi.

Konservatiivse partei juht ja Briti peaminister Theresa May sõnas, et Morani annetatud raha on saadud ebaseaduslikul teel ja see tuleb annetajale tagastada.

70-aastane Moran, kelle vara suurus on üle 400 miljoni naela (448 miljonit eurot), teenib Chelseas asuva 670 korteri pealt aastas miljoneid naelu rendiraha.

Lisaks on ta seotud Briti kuningliku perega, aidates neid kinnisvaraküsimustes ja osaledes nende korraldatud sündmustel.

Briti ajakirjanikud uurisid Moranile kuuluvates hoonetes toimuvat ja neil õnnestus teha 40 broneeringut prostituutide juures. Intiimkohtumised pidid aset leidma 23 korteris. 15 korterit on otse üüritud Morani kinnisvarafirmast Realreed.

Ajakirjanike sõnul leidsid nad bordelli ja Morani vahel kaudse seose, milleks on korterite välja üürimine. Morani advokaat teatas, et kinnisvaraärimehel on prostitutsiooni suhtes nulltolerants.

Uurimine näitas, et mehed, kes kasutavad Chelsea eksklusiivbordelli teenuseid, nimetavad paika «ten floors of whores» (kümme korrust hoorasid). On ka neid mehi, kes kommenteerivad jututubades ja sotsiaalmeedias, mida nad selles bordellis kogesid ja kui kvaliteetne sealne teenus on.

Chelsea hoonega on seotud eskortagentuur Diva Escorts, mille lehekülje kohaselt pakutakse seal umbes 100 eliitprostituuti. Ühe tunni tasu on 100 – 300 naela (112 – 336 eurot).

Veel üks eskortfirma 24hr London Escort annab oma aadressiks Chelsea Cloisters hoonetekompleksi aadressi.

Seda teeb ka «modelliagentuur» Caprice, mille teatel asuvad nad Chelsea eksklusiivses hoones. Nende kodulehel on hoone kohta: «Seda on kerge leida. Seal on näha eskkorttüdrukuid ja rõõmsaid mehi, kelle rahakotid on tühjaks tehtud».

Moranile kuuluvates majades elab ka tavalisi inimesi, kelle sõnul peavad nad oma «naabrite» tõttu häbi tundma.

Elanike sõnul tuleb sealses «hooramajas» sageli instidente ette ja vahel on sekkunud ka politsei. Igal nädalal käib seal inimene, kes korjab tüdrukute teenitud raha kokku.

«Olen mitu korda teatanud Londoni linnavõimudele, politseile, ajakirjandusele ja kohalikule omavalitsusele, kuid mitte keegi ei ole selle bordelli suhtes midagi ette võtnud,» sõnas miljonär Moranile kuuluvas majas korterit üüriv mees, kes soovis jääda anonüümseks.

Londoni politsei teatel on neile teada, et nimetatud hoonetekompleksis on olnud probleeme, mis on nõudnud politsei sekkumist. Samas nad ei kinnitanud ega lükanud ka ümber, et seal tegutseb suur bordell.

Sotsiaalmeedias kommenteeritakse, et Londonis on enim prostituute ruutkilomeetri kohta just Chelseas.

Uurivate ajakirjanike teatel annetas kinnisvaramagnaat Moran Konservativsele parteile 300 000 naela. Sellest summast 140 000 naela tuli firmast, mis tegeleb Cloisters hoonetes asuvate korterite väljaüürimisega.

Uurimine näitas, et 670 korterist 250 saab üürida lühiajaliselt ühest päevast kuni ühe aastani. Just neis korterites tegeletakse suure tõenäosusega prostitutsiooniga.

Briti prostitutsioonivastase liikumise üks juhte Julie Bindel sõnas, et enamik Londoni prostituute on sisse toodud Ida-Euroopast ja nad on sunnitud vastu nende tahtmist prostituutidena tööle. Osa neist elavad ja töötavad Moranile kuuluvatel pindadel.

Ajakirjanike sõnul jätab Morani rahaline annetus Konservatiivsele parteile pleki ja naeruvääristab selle partei juhi Theresa May seksikaubanduse vastast kampaaniat. May on mitmel korral sõnanud, et Ühendkuningriigis ei ole 2030. aastaks enam inimkaubandust.

«Konservatiivid peaksid neile antud raha kasutama sutenööride ja inimkaubitsejate tabamiseks ja kohtu alla andmiseks ning aitama prostitutsiooniorjusse sattunud naisi vabastada ja neil uut elu alustada,» teatasid ajakirjanikud.

Kinnisvaraärimees Moranile kuuluvad lisaks Chelsea Cloisters hoonetekompleksile veel mitmed majad. Üks neist on Thamesi jõe ääres asuv 15. sajandist pärit Crosby Hall, kus ta paar aastat tagasi korradas heategevussündmuse, millel osales ka kuninganna Elizabeth II. Veel on tal Šotimaa mägimaal Glenfiddichi mõis, villasid Vahemere ja Punase mere ääres ning luksusjaht.