Pildid ja video: Valges Majas ei ole selle aasta jõuludel Lumekuningannat

Sel aastal on proua Trump jäänud traditsioonide juurde, sest dekoratsioonide seas domineerivad klassikalised jõuluvärvid roheline ja punane. Peaagu igas ruumis on vähemalt üks jõulupuu, suuremates ruumides aga mitu.

Valge Maja siseruumides on palju tehiskuuski, millest enamik on punased, kuid on ka päriskuuski ja nulge. Ehetel on viiteid varasematele presidentidele ja Valgele Majale.