Ansambel Smilers saab sama au osaliseks nagu Neeme Järvi ja Anne Veski

«Trammidele muusikute nime andmise eesmärk on tuua trammid linnaelanikele lähemale,» selgitas Tallinna Linnatranspordi juhatuse esimees Deniss Boroditš. Tema sõnul peetakse silmas, et oleks esindatud erinevate žanrite muusika, mis kõnetab erinevat publikut. «Kolmas muusikatramm on lugupidamisavaldus ansamblile, kes on suutnud juba 25 aastat omanäolise ja köitva loominguga jõuda nii nooremate kui ka vanemate poolehoidjate südamesse.»

Tallinna Linnatranspordi AS otsustas muusikute nimed anda kaheteistkümnele KT-6 trammile, mille kaasajastamisse investeeriti 2016-2018. aastal 10,8 miljonit eurot.

Tallinna Linnatranspordi ASile on nimeliste trammide liinile saatmine muutunud heaks traditsiooniks. Lisaks Neeme Järvi ja Anne Veski nime kandvatele muusikatrammidele, sõidab Tallinnas kuus retrotrammi, mis on nimetatud Eestile oluliste riigimeeste ja sõjaväelaste järgi ning 20 kaasaegset CAF trammi on saanud populaarsed naisenimed.

Smilersi nimelise trammi liinile saatmisel on kohal Hendrik Sal-Saller ja teised ansambli liikmed. Oodatud on kõik ansambli austajad.

Ansambel Smilers. FOTO: Madis Sinivee

1993. aastal Helsingis kokku tulnud Smilers, on Eesti muusikakultuuris midagi enamat, kui suvaline poprokki esitav ansambel. Tänu oma asutajale, lauljale ja lugude kirjutajale Hendrik Sal-Sallerile on Smilers suutnud kadestamisväärse elegantsiga pakkuda ehedat elamust nii käredama muusika austajaile kui ka rahulike ballaadide sõpradele. Originaalne muusikakeel on aidanud ilma skandaalide ja vigurdamiseta pälvida publiku poolehoiu, mis pole aastatega raugenud.