Karl Madis avaldas, mis on ansambel Karavani kõige suurem saavutus

Karl Madis tunnistas, et peab Karavani suurimaks saavutusteks vaieldamatult just Eurovisiooni aastal 1994 koos Silvi Vraidiga, kellele nad laulsid tausta.

«Kuulasin viimase Eurovisooni ajal meie versiooni, mis me sel ajal tegime ja võrdlesin artistidega, kes on nüüd Eurovisioonil praegu ja piinlik küll ei olnud. Me laulsime puhtalt. Seal ei olnud ühtegi vale nooti,» ütles Madis Menu vahendusel.