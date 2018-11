Suhtenõustaja Tiina Tiitus ebatervest suhtest: kui ei meeldi, minge lahku

Viisakus kaob suhete halvaks minnes tema sõnul suhtest esimesena. «Kui suhtes olemine tähendab töö tegemist, siis ei, aitäh, ma ei tahakski seal olla. Iga inimene, kellega me kokku saime, me pidimegi kokku saama. Seal vigu ei teki. Nii et, kui ei meeldi, tehke [lahkuminek] kähku ära, saab tulla järgmine,» sõnas Tiitus Menu vahendusel.