Pildid ja video: Egiptuses avati sarkofaag esmakordselt kaamerate ees

Ekspertide sõnul leiti need sarkofaagid Kuningate ja Kuningannade oru vahelisest matmispaigast ning ühes sarkofaagis on naine, kes elas ja maeti millalgi 18. dünastia ajastul ehk 1550 – 1292 eKr, teatab AFP.

Teises sarkofaagis oli meesmuumia, oletatavalt preester, kes viis läbi vaaraode palsameerimisi, sest sellele viitavad kirjad ja tähised ta sarkofaagil. Preester oli surnud ja maetud millalgi 17. dünastia ajal ehk 1580 – 1550 eKr. See sarkofaagi avati varem, mitte kaamerate ees.

Hauast leiti veel muumiad, kes ei olnud sarkofaagis, vaid lebasid läheduses. Oletatakse, et tegemist on naise või preestri lähikonda kuulunud inimestega, kes lasid end tappa, et samuti teispoolsusse minna.