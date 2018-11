Mida arvas staarmetroseksuaal Vaido Neigaus Lemsalu paroodiast?

9 aastat tagasi sai tehtud asju mida ma täna ennast tegemas ei näe ning Liis Lemsalu tegi seda kõike hästi järgi saates “Su Nägu Kõlab Tuttavalt”. Mäletan, et selle loo videot filmides tahtsin, et seal oleks ka seda naiselikkust, sest igal mehel on see kusagil peidus. See lugu tõstis mind avalikkuse ette ja tänu sellele ma sain käia esinemas paljudes Eesti kohtades, kuhu ma ise ei oleks ilmselt kunagi sattunud ning kui ma ei oleks teinud neid asju, siis ei oleks mind ilmselt ka järgi tehtud selles saates. Tänan neid inimesi kes aitasid mul tol ajal Eestit raputada ja jalga kinnitada Eesti muusikas ning mis peamine, ma saan nüüd tegeleda asjaga mida ma tōesti armastan. Olen alati soovinud, et keegi teeks mind selles saates järgi ning lõpuks see ka juhtus. Suur aitäh Liis selle huumori ja hea esinemise eest❤️ ning tänan ka saate meeskonda✌🏻 #snkt #liislemsalu #tv3eesti #näosaade

