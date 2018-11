Talv on käes: uus nädal toob lume ja kuni kümme külmakraadi

Esmaspäeva ööks tugevneb kõrgrõhuhari ja saju võimalus väheneb, vaid rannikualadel võib veidi lörtsi või lund sadada. Päeval läheneb Soomest uus madalrõhulohk. Keskpäevast alates on taas väheseid sademeid - sajab lörtsi ja lund, rannikul ka vihma. Puhub valdavalt mõõdukas loode-, päeval läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -2..-7, rannikul kuni +2, päeval -2..+3°C.

Teisipäeval suundub madalrõhkkond Venemaa lääneserva ja selle lohk liigub üle Eesti. Öösel ja hommikul sajab laialdaselt lund ja lörtsi, rannikualadel on sadu tihedam. Päeva peale loode poolt alates pilved hõrenevad ja sadu järk-järgult lakkab. Öösel tugevneb läänekaare tuul saartel ja põhjarannikul, hommikuks pöördub loodesse ja põhja ning on tõenäoliselt üle Eesti tugev. Õhutemperatuur on öösel 0..-5, rannikul kuni +2, päeval 0..-3, rannikul kuni +2°C.