Karl Madis ansambel Karavani pöörasest elustiilist: kui pubipäevad ära jäid, hakkas üks igavene ussitamine

Mõne päeva eest 59-aastaseks saanud Karl Madis meenutas Anu Välba juhitud saates, kuidas Karavan andis kunagi 200 kontserti aastas. Bändi edu saladuseks pidas ta ansambel Queenile sarnanevat taustavokaali, mida tollal Eestis kuuldud polnud.

Karavani suurima saavutusena nimetab Madis ära 1994. aasta Eurovisioni lauluvõistluse, kus bänd Silvi Vraidi loole «Nagu merelaine» taustaks mängis ja laulis. Tänavust Eurovisioni vaadates Madis häbisse ei jäänud. «Meie eelis oli see, et me laulsime puhtalt,» ütles muusik.

Bändi tuntuimaks lauluks peab Madis kahtlusteta «Pärlipüüdjat», milleta pole 35 aasta jooksul möödunud mitte ühtki Karavani kontserti. «Mõnel õhtul tuleb seda teist korda veel mängida,» rääkis ta.

Juubelikontsertide eel tunneb Karavan ennast julgelt. «Piinlik ei ole, poisid on täiesti tipptasemel. Laevakool ja Viru hotelli teine korrus on tugeva põhja alla andnud,» ütles Madis, vihjates aegadele, mil Karavan Soome laeva peal mängis.

«Need olid ikkagi sellised päevad, kus ühel päeval tuli 11 tundi laval olla. Me esitasime väikese protesti, et Soome seadused üle 9 tunni ei luba, aga see, kes meid esinema kutsus, ütles, et viimased kolm tundi on järgmise päeva arvelt,» meenutas Madis.

Bändimeeste vahel tekkisid tülid siis, kui järjest pidi koos olema kaks nädalat. «Kui peale seda pidi veel kaks nädalat olema, siis vahepeal rahunes ja siis tekkis jälle,» rääkis bändimees ning selgitas, et tülid tekkisid, kui tuuritamine hakkas pereelu segama. «Mõnel olid juba lapsed, ei saanud nii vabalt mööda maailma hulkuda,» ütles mees.

Küsimusele, kas Karavani ajas lahku pöörane elustiil, alkohol ja pidutsemine, vastas Madis, et pigem oli vastupidi. «Vahel ongi vaja võtta nina täis ja öelda ausalt, kuidas asjad on, et mida peaks muutma. Siis on seda solvumist hoopis vähem. Vahel on vaja auru välja lasta,» arvas Madis ning meenutas, et kui laevadel tehti pubipäevi, olid kõik järgmisel päeval jälle rõõmsad. «Kui need ära jäid, hakkas jälle üks igavene ussitamine seljataga,» mäletas Madis.

Lõplikult ajas bändi lõhki siiski kahe mehe, trummar Jaan Karbi ja bassimees Meelis Punderi omavaheline tüli. «Nad ei saanud omavahel basstrummi ja basskitarri kuidagi kokku aetud,» ütles Madis ning tõdes, et oli kurb, kui Meelis bändist lahkuma pidi.