Multimiljonärist «instakuningas» Tony Toutouni: olen maganud korraga üheksa naisega

Rikkurist elumehe sotsiaalmeediakonto on täis pilte, milles ta poolpaljaste naiste seltsis mõnusalt aega viidab. Lisaks pimestavalt kaunitele neidudele figureerivad Toutouni fotodel eralennukid ja hinnalised sportautod. Varem on Instagrami kuningaks nimetatud 37-aastast ameeriklast Dan Bilzeriani, ent Toutouni pakub talle tugevat konkurentsi.

Seejuures väitis rikkur, et pole mitte kunagi ühelegi naisele seltskonna eest raha maksnud. Tema nõrkuseks on kaunitarid, kellele meeldivad teised naised. «Ma tunnen palju tüdrukuid ning kui nad ka üksteisele meeldivad ja üksteisega «mängima» hakkavad, ei pane ma kätt ette,» ütles Toutouni ning lisas, et talle meeldib lõbutseda.

Mees on kunagi ka abielus olnud, kuid see kestis vähem kui kuu aega. Nüüd elab Toutouni vallalise elu ning on sellega igati rahul. «Mul on vabadus teha kõike, mida tahan. Ma pole abielus, mul pole tüdruksõpra ning mul jagub raha kõige jaoks, mida teha tahan,» rääkis mitteametlik instakuningas.