Kingitus missugune! Soome suusakaunitar tähistas oma 21. sünnipäeva alastipildiga

Kaunis sportlane avaldas ajalehes Ilta-Sanomat , et ta pole sugugi ainus suusataja, kes end kaamera eest alasti võttis. Teiste kaunitaride nimesid ta siiski välja ei öelnud, kuna polnud kindel, kas nad seda tahaksid. Idee aktifotode jaoks tekkis sportlastel Muonios suusalaagris.

Nissinen ütles, et alastipiltide tegemine on endiselt tabu, eriti kui seda teeb naine. Seni on ta siiski saanud fotode eest ainult kiita ja positiivset tagasisidet.