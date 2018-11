ELU24 INTERVJUU: Taani poplauljatar MØ: Tommy Cash rääkis mulle, et Eestis saab pidu panna

Taani poplauljatar MØ andis eile Rock Cafes meeleoluka kontserdi. FOTO: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Mis ajendas sind muusikat kirjutama?

Ma alustasin, kuna ma olin väiksena väga suur popmuusika fänn. Ma armusin muusikasse ja tahtsin ise ka muusikuks saada. See oli esimene kord, kui miski oli mind nii sügavalt puudutanud, ja popmuusika läks mulle tol ajal veel eriti korda. Ma ei tule muusikute perekonnast ega ka eriti jõukast perest, nii et pidin täiesti nullist alustama.

Mis oli esimene laul, mille sa kirjutasid? Millest see rääkis?

Ma pole kindel, mis täpselt esimene oli, aga see oli ingliskeelne laul, kuna mind inspireerisid Briti ja Ameerika muusikud ning ma tahtsin nende moodi olla. Ma olin siis umbes 8-aastane, nii et see oli väga kehvas inglise keeles. See rääkis vist sellest, kuidas ma ootan koolivaheaega.

Mis sind praegu lugusid kirjutades inspireerib?

Kõik, mis mulle korda läheb ja mõtteid tekitab, lihtsalt emotsioonid ja elu. See on natuke liiga abstraktne, et täpselt kirjeldada, kuna need on lihtsalt tunded. Ma ei saa kirjutada millestki, mis pole minu jaoks «tõeline» ja oluline, see peab minu seest tulema.

Kas Trump läheb sulle korda?

Ma olen väga kurb ja muserdunud, et ta president on. Ja ma olen üleüldse pettunud, et terve maailm liigub poliitiliselt parempoolses suunas. See on ilmselgelt väga halb ja ma arvan, et see mõjutas tervet maailma, et Trump presidendiks valiti.

Mulle tundub, et noored üritavad midagi ette võtta ja poliitiliselt aktiivsed olla, kuna Trump ja Brexit olid kõigile tõeliseks šokiks. Ma ei tea, kas see on maailma lõpp, aga ma arvan, et enne kui olukord jälle paremaks läheb, läheb palju-palju halvemaks. Aga see on meie enda süü.

MØ kontserte iseloomustavad kirevad värvid, ägedad tantsuliigutused ja vahetu energia. FOTO: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Kuidas sa laule kirjutad?

Mul ei ole üht kindlat meetodit, mõnikord tulevad ideed laulusõnade jaoks, mõnikord meloodia, vahel tuleb biit või klaveripartii. Oleneb sellest, millest ma parasjagu inspiratsiooni saan.

Kas sa mängid midagi veel peale klaveri?

Ma oskan mängida kitarri, basskitarri ja trummi, aga ma ei mängi eriti sageli. Tegelikult ma peaksingi pillimängu harjutama, kuna muidu unustan selle täiesti ära.

Minu sõbrad teadsid sind kõige paremini «Kamikaze» järgi. Kas eri maailma paikades tuntakse sind erinevate laulude järgi?

Enamasti on «Lean On», «Final Song» ja «Don’t Leave» need põhilised laulud, mis publikule kõige paremini peale lähevad. Mõnes kohas on üks laul, teises kohas teine, see varieerub.

Kas sa pead Major Lazeri ja DJ Snake’iga koos valminud «Lean On’i» enda lauluks?