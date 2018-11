Einike Sooväli hoiatab: kui me enam oma rahvakalendri tähtpäevi ei mäleta, siis sureb rahvakultuur välja

«Me oleme ju eestlased. Kui me enam oma rahvakalendri tähtpäevi ei mäleta, siis sureb rahvakultuur välja ja siis hakkab vaikselt kõik välja surema. Sureb keel välja, sest kadrilaulud on hästi huvitava sõnavaraga, et varsti me üldse ei tea nende sõnade tähendust enam. Me peame seda ikkagi edasi viima,» märkis Sooväli «Prillitoosile».