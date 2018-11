Hannes Võrno: olen näinud oma tuksuvat südant, millesse pumbatakse värvaine, et selle veresooned näha oleks

Hannes Võrno andis oma blogis nõus, et parim, mida inimene oma tervise jaoks teha saab, on enda eest õigel ajal hoolt kanda, sest arstid sekkuvad vaid äärmuslikul juhul.

«Kuulsin eile (teisipäeval) omaste käest, et Andres Anvelt astus ministrikohalt tagasi ning lahkub poliitikast, tervislikel põhjustel. See on tõsine asi,» avaldas Võrno.