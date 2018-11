Maias elamine: David ja Victoria Beckhami koju püüti juba teist korda kuu aja jooksul sisse murda

Ka sel korral ei viidud maamajast midagi minema, kui seitse turvameest ning kaks valvekoera ajasid sissemurdja kuus miljonit naela maksnud kinnisvaralt minema, vahendas The Sun .

Ametivõimud usuvad, et mõlemad intsidendid organiseeriti jõugu poolt, kes selles piirkonnas elavaid jõukaid inimesi jahivad.

Biotehnoloogia mogul Sir Christopher Evans ja endise biitlite produtsendi Sir George Martini lese koju on sel aastal juba sisse murtud.

Thames Valley politsei sõnas, et nad said 14. novembril kell 6:15 kõne, et Beckhamite kodu ümber liigub kahtlane mees. Kohalik turvameeskond tegeles sissemurdjaga ise.