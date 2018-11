Koit Toome kirjeldas, kuidas ta Kaia Triisale abieluettepaneku tegi: ma ei maganud kaks päeva

Koit ja Kaia suuresti saatesse oma kihlumislugu rääkima tulidki. Aga veel enne, kui paarike jagas terve Eestimaaga seda, kuidas nende puhul see põnev protsess toimus, avaldas saatejuht Teet Margna, et tema puhul oli see protsess suht hädine, kuid siiski tähendusrikas.

Kui Teet Marga päris, kuidas tähtsa küsimuse küsimine läks, võttis sõnajärje üle Kaia, kes ütles, et see oli 11 aasta jooksul teist korda, kui nad ilma lasteta reisil käisid ja et ta on nagu «Vene ment», kellele midagi märkamata ei jää, siis ei osanud ta Koidu ettepanekut tol õhtul oodata. «See, et ta väidab, et ka kaks päeva stressas sellepärast, siis minule tuli see justkui välk selges taevast,» kirjeldas Kaia.