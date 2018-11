50 osariiki, 100 staari: vaata, kes on iga osariigi kõige tuntumad sünnijärgsed staarid

See nimekiri on koostatud USA tuntud sportlastest, näitlejates, lauljatest ja ettevõtjatest, kes on kõik sündinud ühes või teises USA osariigis ning siis hilisemas elus saavutanud oma valdkonnas tunnustuse ja austuse.

Mõne osariigi (Alaska, Wyoming) puhul oli eriti tuntud inimesi keeruline leida, samas, kui näiteks New Yorgi, Kentucky ja California puhul pidi nii mõnedki suured nimed välja jääma, et iga osariigist oleks vaid kaks inimest.

Kõik järgnevad staarid on sündinud selles osariigis, mille alla nad kuuluvad.

Valikud olid täiesti subjektiivsed vastavalt saadaolevale infole.

Alaska

Bristol Palin on poliitiku Sarah Palini tütar, kes ema valimiskampaania ajal sai niivõrd palju meediatähelepanu, et Bristol sai kutse osalemaks USA versioonis «Tantsud tähtedega» saates.

Willow Palin on Sarah Palini kolmas laps ja teine tütar. See on ainuke asi, mille poolest naine kuulus on. See näitab kui vähe artistlikku talenti Alaskal leida on.

Arizona

Hailey Baldwin on modell ja Stephen Baldwini tütar. Sellel aastal kihlus naine Kanada laulja Justin Bieberiga.

Hailey Baldwin. FOTO: Villard/Niviere/SIPA / Scanpix

Emma Stone on USA näitleja, kes võitis parima naispeaosatäitja Oscari rolli eest sarjas «La La Land».

Emma Stone. FOTO: ANDY RAIN / EPA / SCANPIX

Arkansas

Billy Bob Thorton on näitleja, kes mängis peaosa filmis «Pahan vana».

Billy Bob Thorton FOTO: SCANPIX

Johnny Cash on endine USA kantrilaulja, kelle üheks tuntumaks hitiks on «Ring of Fire».

Johnny Cash. FOTO: Uue Kunsti Muuseum

California

Laulja Katy Perry.

Katy Perry. FOTO: Xavier Collin/Image Press Agency / Xavier Collin/Image Press Agency

Näitleja Leonardo DiCaprio.

Leonardo DiCaprio FOTO: Photo ITAR-TASS / ITAR-TASS

Colorado

Tim Allen on USA näitleja, kes on eestlastele vast kõige enam tuntud sarjast «Kodu korda».

Tim Allen FOTO: WENN

Kristen Schaal on USA koomik, kelle viimaste aastate suurhittide hulka kuulub «The Last Man on Earth».

Connecticut

Seth MacFarlane on animaator ja näitleja, kes mõtles välja sarja «Perepea» ja tegi kaasa filmis «Ted».

Seth MacFarlane FOTO: Reuters / Scanpix

Meg Ryan on legendaarne USA näitleja, kelle üks tuntumaid filme on «Sleepless in Seattle».

Meg Ryan FOTO: RW/MPI/Capital Pictures / RW/MPI/Capital Pictures

Delaware

Aubrey Plaza on näitlejanna, kes tegi kaasa komöödiasarjas «Parks and Recreation».

Aubrey Plaza. FOTO: Gus Ruelas/ Reuters/ Scanpix

Ryan Phillippe sai suurema meediatähelepanu osaliseks pärast 1999. aasta filmi «Cruel Intentions».

Florida

Ariana Grande on endine Disney näitleja ja praegune poplaulja.

Ariana Grande FOTO: Kevin Mazur / AFP

Pitbull on räppar, kes on sündinud Armando Perezi nime all. Tema üheks tuntumaks lauluks on «International Love».

Georgia

Chloe Grace Moretz on USA näitleja, kes on mänginud filmides «Kick-Ass» ja «Let Me In».

Näitleja Julia Roberts.

Julia Roberts FOTO: MARIO ANZUONI / REUTERS

Hawaii

Nicole Scherzinger on endine tüdrukutebändi The Pussycat Dolls liige.

Nicole Scherzinger. FOTO: BACKGRID / Scanpix

Bruno Mars on USA laulja, kelle viimaste aastate üheks suurimaks hitiks on «Updown Funk».

Bruno Mars FOTO: CARLO ALLEGRI / REUTERS

Idaho

Aaron Paul on telenäitleja, kes mängis ühte peaosalist sarjas «Breaking Bad».

Aaron Paul ja Bryan Cranston sarjas «Halvale teele» (Breaking Bad) FOTO: AMC

Sarah Palin on USA poliitik, kes oli ühe ametiaja ka Alaska kuberner.

Sarah Palin. FOTO: RICK WILKING/REUTERS/Scanpix

Illinois

Näitleja Harrison Ford. Han Solo ja Indiana Jones.

Harrison Ford Indiana Jonesina filmis «Raiders of the Lost Ark» (Indiana Jones kadunud laeka jälil) FOTO: Rights Managed / LUCASFILM / PARAMOUNT PICTURES /Scanpix