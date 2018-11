Rahvusvahelist edu maitsnud Ewert and The Two Dragons naases juurte juurde ja andis välja uue plaadi

Ewert and the Two Dragons andis välja uue kauamängiva «Hands Around the Moon».

Rahvusvahelist edu nautinud Eesti ansambel Ewert and The Two Dragons andis välja neljanda stuudioalbumi «Hands Around the Moon». Album on saadaval kõigis hästivarustatud muusika- ja raamatupoodides ning digikanalites.