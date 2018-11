Võidukalt edasi: Uku Suviste pääses Vene laulusaates järgmisesse vooru

36-aastane Uku Suviste viibib praegu Venemaal, kus ta osaleb sealses talendisaates «The Voice». Nüüdseks on laulja jõudnud n-ö lahinguraundi ning sealt ka edasi pääsenud. Rinda tuli Ukul pista blondi kaunitari Aleksandra Kruglovaga, kellega esitati ühiselt OneRepublicu hitt «Love Runs Out». Žüriiliikme Ani Loraki otsusel jätkas saates Uku.

Nüüd ootab Ukut ees «nokaudiraund» ning kui ka seal saadab edu, siis juba otse-eeter.

Saatesse esitati umbes 13 000 avaldust, millest praagiti välja veidi üle saja esineja. Edu ei osanud 36-aastane Suviste ette näha, tõdedes, et oli õnnelik, et pääses ainuüksi esimesest žüriivoorust läbi.