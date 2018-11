Mis siis nüüd? Eesti Laulu poolfinaali jõudnud Inga Tislar: ma ei taha, et keegi üldse otsiks seda kunagi

Inga Tislar pääses Eesti laulu poolfinaali Margus Piigi, Kermo Herti ja Jana Hallase kirjutatud pala «Milline päev» looga. Enne seda on ta lavalaudadel Eestis ja mujal esinenud tüdrukutebändi La La Ladies kõige noorema liikmena, kuhu kuuluvad veel ka Kethi Uibomägi ja Diana Varik.

Eesti Laul ei ole Inga esimene konkurss, varem on ta proovinud tõestada end superstaarisaates ja Tallinna TV konkursil «Tallinn, I'm famous», vahendas Menu. Viimase puhul tunneb Inga siiani väikest ebamugavust. «Ma ei taha, et keegi üldse otsiks seda kunagi. Ma ei taha üldse seda kunagi avalikustada, aga vahet ei ole, me kõik oleme inimesed,» naeris ta.