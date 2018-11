Kui must reede muutub päriselt mustaks: kaklus mänguauto pärast, tulistamine poe parklas, infarktid ja jõhkrused on saanud ostuhulluse osaks

Musta reede osturaevu tõttu on leidnud aset ka enesetappe, eriti just müüjate seas, kes ei ole suutnud pika tööpäaeva ja inimeste raevuga toime tulla. Müüjate hulgas on ka olnud üleväsinuid, kes on sattunud teiste autodega kokkupõrgetesse või hukkunud teelt välja sõites.

Must reede on levinud USAst teistesse riikidesse, kus ostuhulluse ajal on samuti osturaevu ja sellega kaasnenud vägivalda ette tulnud.

«Poodides on siis võitle või põgene olukorrad, mis paneb tsiviliseeritud inimesed käituma metslastena. Enamik inimesi on valmis võitlema. Kui «mammut» on kätte saadud, siis pinge langeb ja inimesed muutuvad taas inimlikuks, tundes samas võidurõõmu, et just nemad mingi asja said. Elu on näidanud, et odavast väljamüügist otsetud asjadest tüdinetakse üsna ruttu,» psühholoogid.