Kas taksojuht ikka võib kliendist pilti teha ja selle veebi riputada? Vastab politsei

Facebooki grupis «Märgatud:TARTU's» avaldas üks murelik taksojuht 18. novembril pildi kliendist, kes oli talle «külmarve» teinud. Kuid selle asemel, et isiku kohta informatsiooni saada, siis hakkasid postituse teinud liikmed taksojuhile ette heitma, et ta kliendist pildi tegi.

Postitus, mis on praeguseks eemaldatud, paistis olevat täisealisest nooremapoolsest meesterahvast, ja taksojuht oli juurde kirjutanud, et soovib inimeste abi tema leidmisel.

Kuigi alguses oli tegu positusega nagu ikka, siis hakkasid varsti inimesed pärima, kas taksojuhid võivad oma klientidest ilma nende küsimata pilti teha. Äkki see rikub nende õiguseid. Elu24 pöördus Politsei- ja Piirivalveamet lõuna teeninduse poole ja küsis, kas taksojuhid võivad oma klientidest pilte teha.

PPA pressiesindaja Maarja Punak sõnas, et igal inimesel on õigus oma eravara kaitsta. FOTO: Kristjan Teedema

Elu24-le vastas PPA pressiesindaja Maarja Punak, kes ütles, et kui tegemist on avaliku koha ja ruumiga ning seal kasutatakse kaamerat, siis peab selle kohta olema ka vastav teade, näiteks kleeps uksel või seinal.

Kuid taksode puhul oleneb, mis tüüpi sõidukiga on tegemist.

«Ma ei tea, kas antud taksoga oli tegemist ainult taksona kasutatava sõidukiga. Kui jah, siis pigem peab sõidukis kaamera kasutamine olema eelnevalt klientidele teada. Kui tegemist on erasõidukiga, mida vahel taksona kasutatakse, on tegemist üsna halli alaga,» sõnas Punak. Ta põhjendas, et oma kodus või eraterritooriumil võib kasutada valvekaameraid enda vara ja turvalisuse tagamise eesmärgil ja need ei pea olema märgistatud.

Maarja Punak aga tõi välja olulise aspekti: «Küll aga on selge see, et kui kodus kaameraga on tehtud kellestki tema teadmata pilt, siis puudub kaamera omanikul õigus seda avalikult levitada. Levitamiseks tuleb eelnevalt luba küsida.»

Takso. FOTO: Sandra Dombrovsky / PantherMedia / Sandra Dombrovsky

Facebooki grupis toodi diskussiooni käigus sisse ka lapsed. Nimelt tunti muret selle pärast, mis siis saab, kui taksojuht teeb pilti lapsest, kelle lapsevanem ilma järelvalveta taksosse paneb. Maarja Punak ütles, et sellisel juhul ei ole lapsest pildi tegemine suurim mure.

«Kui lapsevanemale on ok panna enda laps taksosse võõra isiku (juhi) juurde ilma täiskasvanu juuresolekuta, siis võimalus, et juht võib lapsest teha pildi, on võrreldes ohuga, et laps viibib sõidukis, mille juhti lapsevanem ei tunne, vähetähtis,» sõnas Punak.