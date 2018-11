GALERII: selgus «Eesti selgeltnägijate tuleproovi» võitja!

Šamaan ja hingemaalija Evald, hingenimega Kotkasulg, on omaenda hingemaailma juba ammu leidnud. Reiki tehnikatega alustanud ja Indiaani laagrites rituaalidega jätkanud Evaldile on maailm järk-järgult avanenud.

Kotkasulg viib läbi rännakuid maailma eri paikades, kus korjab teadmisi ja jagab neid hiljem inimesetele. Evald teab, et šamaaniks õppimine on pikajaline protsess ning hindab seetõttu pärismaallaste pärandatud teadmisi kõrgelt.

Ta on ka hingemaalija, maalides pärast rännakut inimesele tema hingepildi. Olgu inimene tuhandeid aastaid tagasi mõni loom või lind olnud, vahuste merelainete peal kõndija, inglitega taevasel tasandil suhtleja või hoiab sügaval südames mõnda lapsepõlve sooja mälestust – kõik maalib Evald kotkasulele, mis aitab inimesel oma ellu selgust ja väge tuua.

Finaalsaates liitus finalistide Heli Ayera, Žanna ja Evaldiga ka must hobune Renata. Musta hobuse vooru ülesandeks oli 12 musta kasti seast leida üks, kuhu on peidetud väega ese. Lõppülesandeks oli aga tunnetada silmad kinni, kes on nende ees. Võitja otsustas telefonihääletus.