Laplased jagavad kaamosekaamera abil pimedust ja virmalisi

Lapimaal Enontekiös elavad inimesed armastavad pimedat aega niivõrd, et tahavad seda teistega jagada, pannes üles kaamosekaamera Polar Night Live, mille abil näidatakse seal toimuvat reaalajas.

Enontekiös nähakse päikesetõusu alles 2019. aasta jaanuari keskel. Seega on veel piisavalt aega pimeduse nautimiseks.

November, detsember ja ka jaanuar on Lapimaal need kuud, mil näeb sageli virmalisi. Sel ajal saabuvad sinna sajad virmalistevaatlejad ja fotograafid.

Polaaröö ja virmalised Soomes Lapimaal FOTO: Caro / Andreas Bastian/Scanpix

Enontekiö veebikaameras võib seega samuti virmalisi näha.

Soomes tehtud küsitluse kohaselt on Enontekiös elavad inimesed soomlaste seas ühed õnnelikumad, sest neid ei häiri kaamos. Nende arvates on see aeg aastas üks huvitavamaid, kuna loodus magab ja on vaikne.

«Tahame jagada praegust ilu kõigiga, kes sellest huvitatud on. Kaamera võimaldab näha seda ka neil, kes ei saa meie juurde tulla,» teatasid kohalikud.

Nad lisasid, et turism on põhjapõtrade kasvatamise kõrval tähtis tuluallikas, kuid tuleb hoida tasakaalu, et seal liiga palju turiste ei oleks.

Kohalikud hindavad ja austavad loodust ega soovi selle hävinemist. Sajandeid on Lapimaal elavad inimesed sõltunud loodusest ja nad tahavad jätkata oma jätkusuutlikku elustiili.

Lisaks polaarööle saab Lapimaal kogeda ka polaarpäeva. Suvel paistab seal päike ööpäev läbi.

Polaaröö on ajavahemik, mille vältel Päike püsib ööpäev ringi horisondist madalamal. Polaaröö vastand on polaarpäev, mil päike on ööpäev ringi silmapiirist kõrgemal.

Polaaröö esineb polaaraladel – põhjapoolkeral ja lõunapoolkeral, mille laiuskraadid on üle 66°33'.

Polaaröö lõpp Lapimaal FOTO: Lev Fedoseyev / Lev Fedoseyev/TASS/Scanpix

Enontekiö on vald Soomes Lapi maakonnas, piirnedes Norra ja Rootsiga.

Valla pindala on 8391,52 ruutkilomeetrit, sellest veepindala on 445,61 ruutkilomeetrit, olles pindalalt Soome kolmas vald.