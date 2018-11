«Suhkrudeitimise» lõpetanud inim-Barbie’st sai pornostaar

Jyväskyläst pärit Ahola teatel ei ole need «suhkruissid» teda siiski rahule jätnud, üritades temaga kontakti hoida ja pakkudes üksteise võidu suuri summasid, teatab iltasanomat.fi.

22-aastane soomlanna sõnas, et kuna ta tahtis saada elusaks Barbie'ks, siis pidi ta tegema mitu kallist ilulõikust. Raha saamiseks lõi ta suhted mitme jõuka vanema mehega, kes olid nõus talle raha andma, et ta saaks välimuse, mida soovib.

Soomes tehtud uuringu kohaselt toimub «suhkrudeitimise» varjus seksikaubandus, milles noortele naistele raha andvad mehed saavad tasu seksina.

Ahola sõnul ei pea paika, et kõik naised tasuvad seksiga, sest tema näiteks ei teinud seda. Ahola teatel oli üks rahaandja ameeriklasest ärimees, kellega ta ei kohtunud kunagi silmast silma.

Soomlanna sõnul ei tee ta enam ilulõikusi, sest arstide sõnul seaksid edaspidised lõikused ta elu ohtu.

«Kui keegi maksab kinni sinu rinnasuurendusoperatsiooni või ostab auto? Mis selles paha on? Ma ei kasutaks mind aidanud ameeriklase kohta «sugar daddy», sest ta ei olnud seda. Ta lihtsalt tahtis aidata ja kõik,» sõnas soomlanna.

Ahola jätkas, et «suhkruissid» on need mehed, kes peavad noori naisi oma rahaga üleval aastaid.

«Enda kohta saan öelda, et minu «issid» ei andnud igapäevasteks kultusteks raha, vaid suuri summasid erikulutusteks,» lisas naine.

Ahola sõnul leidis ameeriklane ta Instagramist ja nad vestlesid videokõnede abil. Soomlanna rõhutas, et nende vahel ei olnud midagi seksuaalselt, ta ei saatnud mehele mitte kunagi alastifotosid- ega –videoid.

Ahola sõnul tahab ta ameeriklasele maksta tagasi 6000 eurot, mille mees andis ta rinnasuurendusoperatsiooniks ning ta säästab selle tõttu raha.

«See ameeriklane tuli mu ellu siis, kui olin vaene üliõpilane. Ta aitas mul elus edasi jõuda ja olen talle selle eest tänulik. Nüüd, kus ma olen ülikooli lõpetanud ja üritan pornostaarina läbi lüüa, tahan talle raha tagasi maksta. See on minu tänu talle,» lausus naine.

Ahola tegi kolm rinnasuurendusoperatsiooni, millest ühel tekkis komplikatsioone ja oht, et ta sureb.

«Ma jäin ellu ja paranesin. See operatsioon andis mulle rinnad, millistest olin kaua unistanud. Mõistsin, et kuulsaks saamiseks pean olema sotsiaalmeedias. Läksin Instagrami ja muutusin populaarseks. See aitas mind ka pornofilmide juurde jõuda,» selgitas pornonäitleja.

Ahola jätkas, et ta õppis rakenduskõrgkoolis hotellindust ja turismindust, kuid ta ei ole sel alal töötanud. Ta unistuseks on saada rahvusvaheliselt tuntud pornostaariks.

Amanda Ahola elab juba poolteist aastat Ungaris, kus ta oma unistust ellu viib.

Naine rääkis oma soovist saada pornonäitlejaks ka perele, teda ei mõistetud hukka, vaid aidati, et ta saaks minna Ungarisse, kus tal on selleks paremad väljavaated kui Soomes.

Ahola ja ta kallim läksid hiljuti lahku, sest nende kaugsuhe ei toiminud.

«Teen Ungaris oma kodus pornovideoid, mida müün internetis. Seni olen üsna edukas olnud ja mul on piisavalt raha, sest neile on ostjaid. Tahan neid teha veel paar aastat, et saada kokku piisav kapital. Tahan saada maailmakuulsaks pornonäitlejaks ja -produtsendiks,» teatas soomlanna.

Amanda Ahola tähelend sai algus 2016, kui ta osales meediafirma Barcroft dokumentaalfilmis, kus selgitas, miks ta näeb välja nagu elav seksinukk.

Ahola lasi oma välimuse muutmiseks teha palju operatsioone: kolm rinnasuurendusoperatsiooni, ninamuutmise operatsiooni, põskede ja otsmiku täitmise botoxiga ning lõuaosa süstid, mis aitasid lõuga ümaramaks muuta.

Ahola kannab iga päev korsetti, et ta piht peenemaks läheks.