Metslaste poolt maha löödud misjonäri sõnum vanematele: ärge olge mu peale pahased, kui saatana viimases kantsis suren

Andamanide ja Nicobaride saarerühma, mille hulka Põhja-Sentineli saar kuulub, politsei kinnitas, et 27-aastane Chau kaotas 16. novembril saareelanike rünnakus elu, teatab cnn.com.

Ameeriklasest misjonär pääses kinnisele saarele, kus elav küttidest-korilastest põlishõim ei soovi võõraid näha, kalurite abil.

Chau üritas saarele pääseda juba paar päeva enne hukkumist, kuid siis takistasid seda halvad ilmaolud.

16. novembril jõudis ta kanuu abil Põhja-Sentineli saarele, tal olid põliselanike sentinelide jaoks kaasas kala ja jalgpalle.

Kalurite teatel oli ameeriklane rannale lähenedes hüüdnud sentinelidele inglise keeles, et ta nimi on John, ta armastab neid ja Jeesus armastab neid.

Põliselanikud ründasid misjonäri vibude ja nooltega, ta üritas end kaitsta piibliga.

John Allen Chau FOTO: SOCIAL MEDIA / REUTERS/Scanpix

Chau põgenes esimesel korral kanuusse tagasi ja eemaldus saarest. Ta läks paar tundi hiljem tagasi ja siis ta oletatavalt hukkus. Kalurite andmetel vedasid sentinelid mehe surnukeha mööda randa, olles talle köie kaela pannud. India võimud ei ole mehe surnukeha veel leidnud ega ära toonud.

Chau pere avaldas Instagramis teate, et nad andestavad sentinelidele Johni tapmise ning palusid India võime, et nad vabastaksid kalurid, kes Johni aitamise tõttu arreteeriti.

«Ta armastas jumalat, elu, hädasolijate aitamist. Ta austas ja armastas sentinele. Ta teadis, millised riskid teda ees ootavad, kuid ta läks siiski. Tema silmis oli riski võtmine väärt, kuid ta ei arvanud, et põliselanikud nii agressiivsed on,» teatas pere.

Pere teatel saatis John enne Põhja-Sentineli saarele minekut neile Facebookis kirja: «Mu kallid, ärge olge pahased sentinelide ega jumala peale, kui ma peaksin selles saatana viimases kantsis elu kaotama. Minu eesmärgiks on need saatanad tuua kristlaste rüppe. Näen neid juba omas keeles palvetamas jumala poole. Ma ei taha surra, kuid kui see juhtub, olen selleks valmis».

USA meedia teatel külastas John Chau Andamani saarestikku mitu aastat tagasi ja ta rääkis siis perele, et ühel saarel elab agressiivne hõim, kes tuleb kristlusse pöörata.

Kuna Põhja-Sentineli saarele pääseb vaid India võimude eriloaga, siis oktoobris taotleski mees seda. Andamanide politseijuht Dependra Pathaki kinnitas, et Chaule väljastati eriluba ja ta oli piirkonnas turistiviisaga.

Sõprade sõnul tahtis Chau sentinelide juurde elama jääda, et neile piiblit õpetada, ise sentinelide keelt õppida ja siis piibel nende keelde tõlkida.

Kuna sentinelid ei soovi välismailmaga kontaktis olla, muutsid India võimud nende saare kaitsealaks, kuhu pääseb eriloaga. Sellega hoitakse ära, et võõrad sinna ei läheks ega sentinelide rünnaku alla satuks. On siiski tulnud ette juhtmeid, milles need põliselanikud on saarele kas teadlikult või juhuslikult sattunud tapnud.

India 2011. aasta rahvastikuloenduse andmetel on sentinele umbes 40.

Põliselanike katseorganisatsiooni Survival International teatel ei peaks India võimud üldse välismaalasi Põhja-Sentineli saarele lubama. Põliselanikke ohustavad eelkõige sissetoodavad haigused, mille vastu neil immuunsus puudub.

«Sentinelid näitavad kogu aeg, et nad ei soovi võõraid ja nende soovi tuleb austada. Kui India, kaasa arvatud Andamani saarestik oli Briti võimu all, siis hävitasid kolonistid tuhandeid pärismaalasi. Neist on seni elus vaid väikesed grupid,» edastas Survival International.