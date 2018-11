Video: see füüsikailming kütab sotsiaalmeedias kirgi, katseta järgmisel korral, kui süütad tiku!

Nii Instagramis, Redditis kui Facebookis levivad fotod, millel on näha tikku, tulemasinat ja küünalt, millel on leek, samas ei heida leek seinale varju.

Soome Helsingi ülikooli füüsik Simo Huotari selgitas, et tegemist on lihtsa fenomeniga, milles ei ole midagi imelikku.

«Et tekiks vari, peab objekt piisavalt neelama, peegeldama või hajutama valgust. Küünla või põleva halu leek on gaasiline. Kuigi leek on kuum, ei takista see kuumus valgust sealt läbi liikumast ja selle tõttu ei tekita leek varju,» selgitas füüsik.