Video: mees päästab põleva maja aknast alla visatud lapse

Sotsiaalmeedias levib sündmuskohal tehtud video, millel on näha, et hoone juures on inimesi, kes hoiavad madratsit, millele põlevas hoones olnud hüppavad, teatab news.com.au.

Põlevas korteris olnud naine ei saanud koos imikuga alla hüpata. Tal ei jäänud muud üle, kui usaldada maja juures olnud inimesi, et keegi neist lapse kinni püüab.

USAs Texases Dallases päästis mees põlenud maja kolmanda korruse aknast alla visatud lapse elu FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

USA meedia teatel oli lapse püüdjaks põlengukohta appi tõtanud Byron Campbell, kes elab naabruses.

Kortermaja põlengu tõttu jäi 40 inimest ajutiselt elukohata ning selle põlengus sai kolm inimest vigastada, kaasa arvatud üks tuletõrjuja.

«Pingutasin, et mu tütar ellu jääks. Maja juures olnud mees nägi, et tahan last alla visata ja ta ütles, et püüab mu tütre kinni. Et saan teda usaldada. Ma viskasingi lapse alla ja kõik sai korda,» sõnas lapse ema Shuntara Thomas hiljem meediale.

Thomas hüppas samuti aknast alla ja pääses põlengust.

Ameeriklanna oli veendunud, et kui ei oleks olnud seda enesekindlat meest, siis ei oleks ta tütar praegu elus. Tema silmis on lapse kinnipüüdnud mees kangelane.

Campbell end ise kangelaseks ei pea: «Nägin aknal naist, kellel oli laps süles. Reageerisin kohe, et kui ta lapse viskab, siis püüan ta kinni. Nägin, kuidas ta lapse alla viskas ja ma tõesti sain lapse kätte,» oli mees lakooniline.

Selles kortermajas sõbral külas olnud Darren Hicks oli ka inimesi päästmas.

«Maja juures oli palju inimesi, kes üritasid põlengus olnuid aidata. Kuskilt oli toodud madrats, mida need inimesed hoidsid, et hädas olijad saakisd sellele hüpata,» lausus Hicks.

Nii Campbelli kui Hicksi sõnul pääsesid kõik inimesed põlenud koterist välja, kuid nende vara läks tuleroaks.

«Selline juhtum leidis aset tänupühal, mil pered on koos. Mul on sellest perest kahju, sest nende püha on rikutud,» lisas Campbell.

USA meedia andmetel teatasid kahjutuld kustutanud tuletõrjujad, et põleng võis tekkida vigastest elektrijuhtmetest ning kogu 24 korteriga majas on elektrijuhtmetega probleem.